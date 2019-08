Mitteldeutsche Zeitung: zu den Milliardenhilfen für die Kohleregionen

Durch Aussichtsplattformen, Radwege und Parkanlagen

werden keine neuen Jobs entstehen, zumindest nicht solche, die mit

Wertschöpfung einhergehen. Das ist das Grundproblem des nun

anstehenden Strukturwandels. Der Staat kann gute Rahmenbedingungen

schaffen, kluge Wirtschaftsförderung betreiben und Firmen

unbürokratische Hilfestellung anbieten. Arbeitsplätze kaufen jedoch

kann er nicht. Die müssen am Ende in den Unternehmen entstehen. Die

Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und

Brandenburg werden nun beweisen müssen, dass sie das Geld klug und

für die Regionen gewinnbringend anlegen.

