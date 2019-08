Mitteldeutsche Zeitung: zum Nitrat-Streit

Aber es ist schlichtweg nicht zu akzeptieren, dass

die Bekämpfung der Düngemittel-Rückstände über millionenschwere

Aufwendungen bei der späteren Aufbereitung am Ende von den Bürgern

bezahlt wird. Es bleibt politischer Unsinn, das Nitrat zuerst über

die Gülle in die Erde zu bringen, um es anschließend mit hohem

Aufwand wieder auszufiltern. Zwar hieß es am Mittwoch, das Gespräch

der beiden Ministerinnen mit dem Umweltkommissar sei „konstruktiv“

gewesen. Aber das ist nur eine Floskel, die nicht überdecken kann:

Deutschland hinkt beim Trinkwasserschutz weiter hinterher.

