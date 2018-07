Mitteldeutsche Zeitung: zu den Sky-Marshalls

Der Lufthansa ging es eher ums Prinzip. Denn

polizeiliche Dienstleistungen müssen in anderen Fällen auch nicht von

Unternehmen übernommen werden. Etwa wenn Beamte auf Streife dafür

sorgen, dass jemand nicht nachts die Schaufensterscheiben von

Geschäften einschlägt. Dahinter steckt eine Mentalität bei der

Lufthansa, die ständig und überall Benachteiligungen wittert. So wird

immer wieder gerne argumentiert, dass die Subventionierung der Bahn

den Wettbewerb verzerre, da die Luftfahrt sich ihre Infrastruktur

(Flughäfen) selbst finanziere. Doch tatsächlich werden auch viele

Flughäfen subventioniert. Zudem fällt auf den Treibstoff für die

Flieger keine Energiesteuer an.

