Mitteldeutsche Zeitung: zu den Sondierungen

Kann die nun anvisierte Große Koalition ein

grandioser politischer Aufbruch sein? Nein, das war bei so

unterschiedlichen Partnern aber auch kaum möglich. Dafür haben Union

und SPD zu dem gefunden, woran es in den Jamaika-Sondierungen am Ende

fehlte: zur Bereitschaft zum Kompromiss. Er kommt nicht immer sexy

daher. Aber nach komplizierten Wahlergebnissen ist er bitter nötig.

