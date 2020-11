Mitteldeutsche Zeitung zu Einsamkeit im Alter

Einsamkeit: Dieses oft verdrängte Thema hat in der Corona-Pandemie neue politische Aufmerksamkeit bekommen. Wichtig ist, dass den Appellen noch mehr Taten folgen. So gilt es, für die Menschen in Pflegeeinrichtungen überall gute Schutzkonzepte umzusetzen, damit Besuche von Angehörigen möglich bleiben. Doch auch für die Zeit nach Corona braucht es politische und gesellschaftliche Initiativen: von Nachbarn, die das Heim nebenan besuchen, auch ohne dass dort Verwandte wohnen, bis hin zu Politikern, die Arbeitsbedingungen von Pflegern verbessern müssen. Der Kampf gegen Einsamkeit im Alter muss angesichts des demografischen Wandels zu einem zentralen Projekt unserer Zeit werden.

