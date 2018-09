Mitteldeutsche Zeitung: zu Erdogan

Autoritäre Regime verschwinden ja nicht dadurch,

dass man sie ignoriert. Und schließlich gibt es da etwas, was

Deutschland und die Türkei in besonderer Weise verbindet: die rund

drei Millionen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben.

Nur sollten, wenn ein Autokrat eine Demokratie besucht, die

Spielregeln der Demokratie gelten. Das war jetzt nur bedingt so.

Davon zeugt der Fall des Journalisten Ertugrul Yigit, der nichts

anderes tat, als Freiheit für seine Berufskollegen einzufordern – und

von der Polizei abgeführt wurde.

