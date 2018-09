Stuttgarter Zeitung: Die Importeure ducken sich weg/ Der Plan der Regierung ist kurzsichtig. Warum bleiben ausländische Hersteller außen vor?

Die Importeure ziehen sich auf den juristischen

Standpunkt zurück. Es stimmt, dass die meisten älteren Dieselautos

ordnungsgemäß zugelassen worden sind. Deshalb kann die Politik die

Hardware-Nachrüstung auch nicht erzwingen. Doch die Importeure machen

es sich zu einfach, denn deren Fahrzeuge weisen zum Teil weitaus

höhere Stickoxidwerte als die deutschen Fabrikate aus. Sie ducken

sich einfach weg. Die ausländischen Hersteller beteiligten sich – mit

Ausnahme von Ford – weder am Fonds „Saubere Luft“, noch sind sie

bereit, in gleichem Maß die Software-Updates vorzunehmen. Dass sich

die Importeure nun auch beim geplanten Umtausch von Fahrzeugen einen

schlanken Fuß machen, ist nicht einzusehen. Die Regierung sollte alle

Hersteller an ihre Verantwortung erinnern. Eine Politik, die

ausländische Konkurrenten schont, schadet.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell