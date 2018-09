Mittelbayerische Zeitung: Schwieriger Gast/Der Deutschland-Besuch Erdogans kann das schwer belastete Verhältnis zwischen beiden Staaten verbessern. Differenzen über Demokratie und Menschenrechte bleiben jedoch erhalten.

Ein Fisch kommt erst zur Vernunft, wenn er im

Netz gefangen ist. So lautet ein türkisches Sprichwort. Vielleicht

kann der jetzige Deutschland-Besuch des türkischen Präsidenten Recep

Tayyip Erdogan so etwas wie ein Schritt zu einer vernünftigeren,

weniger von Allmachtsstreben geleiteten Politik sein. Die Hoffnung

darauf jedenfalls ist mit der Deutschland-Visite etwas größer

geworden. Doch das schwierige, arg belastete und widersprüchliche

Verhältnis zwischen beiden Staaten ist damit noch lange nicht gut.

Nicht vergessen sind jedenfalls Erdogans Attacken gegen Deutschland,

dem er im Wahlkampf sogar Nazi-Methoden vorwarf, weil Auftritte

türkischer Politiker in mehreren deutschen Städten untersagt worden

waren. Die Inhaftierungen deutscher Staatsbürger und Journalisten

unter der fadenscheinigen Begründung, sie hätten Terrorpropaganda

betrieben, standen für einen weiteren Tiefpunkt in den

deutsch-türkischen Beziehungen. Und immer wieder betrieb Ankara über

diverse Organisationen, wie die umstrittene Moscheevereinigung Ditib,

eine Art Alleinvertretungspolitik für die in Deutschland lebendenden

Türken. Das gipfelte sogar darin, dass Deutsch-Türken zur

Denunziation von Erdogan-Gegner in der Bundesrepublik aufgerufen

wurden. All das schürte verständlicherweise das Misstrauen und die

schroffe Ablehnung des jetzigen Besuchs des starken Mannes vom

Bosporus in Berlin und Köln. Das Protokoll rollte dem türkischen

Präsidenten zwar den roten Teppich aus, doch Erdogan ist und bleibt

ein äußerst schwieriger Gast. Die tiefgehenden Differenzen über

Demokratie und Menschenrechte zwischen Berlin und Ankara bleiben

jedenfalls auch nach dem Staatsbesuch erhalten. Und wie dünn das Eis

ist, zeigt der Fall des regimekritischen Journalisten Can Dündar, der

in Deutschland im Exil lebt. In der Türkei drohen ihm mehrere Jahre

Haft, weil er heimliche Waffenlieferungen nach Syrien aufdeckte.

Allerdings hat sich seit den vorgezogenen Parlaments- und

Präsidentschaftswahlen in der Türkei im vorigen Jahr einiges

verändert. Zwar hat Erdogan de facto eine Präsidialdiktatur

installieren können, doch das hat die inneren und äußeren Probleme

nicht kleiner werden lassen. Im Gegenteil. Die türkische Wirtschaft

und ihre Währung befinden sich auf Talfahrt. Die Inkompetenz von

Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak als Finanzminister mag dazu

beigetragen haben. Außerdem haben sich die Beziehungen zu den USA

seit dem Amtsantritt von Donald Trump empfindlich abgekühlt. Die

US-Sanktionen gegen die Türkei haben das Land nur noch tiefer in die

Wirtschaftskrise gestürzt. Außerdem ist das Land heftig in den

Syrien-Krieg verstrickt. Sollte es zum Sturm auf die syrische Region

Idlib durch die Assad-Armee kommen, droht der Türkei eine neue

Flüchtlingswelle von Hunderttausenden. Vor diesem Hintergrund kam nun

auch kein machtstrotzender Präsident nach Deutschland, sondern eher

ein angeschlagener. Erdogan ist sozusagen in einem Netz riesiger

Probleme gefangen. Er braucht Berlin und Brüssel, um die gravierende

wirtschafts- und außenpolitische Krise seines Landes wieder

einigermaßen in den Griff zu bekommen. Aber natürlich tritt der „Boss

vom Bosporus“ deshalb nun nicht als Bittsteller auf, sondern kehrt

den Partner Deutschlands und der übrigen Europäer heraus. Dies

allerdings auch, weil ihm Moskau die kalte Schulter zeigt. Die

Hoffnungen auf Hilfen von Wladimir Putin jedenfalls haben sich, trotz

einer Wiederannäherung an den Kreml, zerschlagen. Berlin bleibt

gegenüber Erdogan in Demokratie- und Menschenrechtsfragen allerdings

richtigerweise prinzipienfest. Zugleich aber bietet sie dem

Nato-Partner und Verbündeten in der Flüchtlingsfrage den Ausbau

wirtschaftlicher Beziehungen an. Man kann das eine tun, ohne das

andere zu lassen.

