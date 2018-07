Mitteldeutsche Zeitung: zu Erdogan-Besuch

Merkel sollte auf einen offiziellen Staatsempfang

verzichten, aber den Besuch für ein konstruktives Gespräch nutzen und

Themen ansprechen. Dazu gehört die Zukunft der inhaftierten

deutschen Staatsbürger in türkischer Haft. Alles andere spielt

Erdogan nur in die Hände. Eine Bühne für Propagandazwecke, wie

damals in Köln, sollte ihm aber verwehrt bleiben. Merkel muss Erdogan

in aller Deutlichkeit spüren lassen, dass sie eine Spaltung der

Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland durch Erdogan nicht

länger in Kauf nimmt.

