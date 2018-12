Mitteldeutsche Zeitung: zu EU-Regelungen für Trucker

So ist davon die Rede, dass die Dienstpläne so

gestaltet sein sollen, dass die Fahrer spätestens nach vier Wochen in

ihr Heimatland zurückkehren können. Und es soll ein Schlafverbot in

der Kabine während der wöchentlichen Ruhezeit durchgesetzt werden.

Doch wer soll das kontrollieren? Bei der Polizei und beim Bundesamt

für Güterverkehr gibt es dafür nicht genug Personal. Und die Fahrer,

die Wochen und Monate unterwegs sind, verdingen sich als

Dumping-Transporteure und haben nicht das Geld für ein Motel-Zimmer.

Werden die Beschlüsse der Verkehrsminister umgesetzt, wird sich die

Lage auf den zugestellten Autobahnparkplätzen vielleicht ein bisschen

entspannen. Mehr aber nicht.

