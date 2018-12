Straubinger Tagblatt: Bankenunion und Währungsfonds – Großer Schritt nach vorne

Das Beispiel Italien zeigt, wie schnell der

Egoismus einer Regierung das ganze Gebilde in neue Schwierigkeiten

stürzen kann. Insofern gehört ein Detail des geplanten Währungsfonds

zu den elementaren Vereinbarungen: Eine Regierung, die Hilfe braucht

und den Hilfstopf in Anspruch nimmt, muss sich der Überwachung des

Fonds unterwerfen. Das darf niemand wollen, weil er sonst als

Krisenkandidat bloßgestellt wäre – ein katastrophales Signal an die

Finanzmärkte. Der Umbau der Euro-Zone bringt tatsächlich einen großen

Schritt nach vorne.

