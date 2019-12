Mitteldeutsche Zeitung: zu Frankreich

Mit seinem Renten-Rundumschlag geht Macron ein Risiko ein, aber

sein Mut ist ihm zugute zu halten. Tatsächlich wenden wenige Länder innerhalb

der OECD einen so hohen Anteil ihrer Wirtschaftsleistung für die Rente auf wie

Frankreich, wo die Menschen relativ früh – im Schnitt mit 60,8 Jahren – in den

Ruhestand gehen. Ein hoch verschuldetes System lastet auf den nachfolgenden

Generationen. Doch Argumente dringen in der Debatte kaum durch: Die Menschen

haben kein Vertrauen in die Regierung, der sie Sozialabbau vorwerfen. Das liegt

auch an Macrons Art zu kommunizieren, seine Reformen und deren Notwendigkeit zu

erklären – oder eben auch nicht.

