Mitteldeutsche Zeitung: zu Gewalt in Bottrop und Amberg

Warum die Bewertungen so gegensätzlich ausfallen,

ist offenkundig. Islamistischer Terror gilt als Angriff auf eine

nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft. Terror, der sich gegen

Migranten richtet, glaubt, an eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit

andocken zu können – im Zweifel gar im Geist der Mehrheit oder eines

„Volkswillens“ zu handeln. Weil das alles so ist, setzt nach

Ereignissen wie denen von Bottrop und Amberg ein unappetitlicher und

unproduktiver Streit ein. Die eher Rechten führen die Taten von

Ausländern ins Feld; die eher Linken setzen die Taten von

Ausländerfeinden dagegen. Tatsächlich müssen wir zur Kenntnis nehmen,

dass es beides gibt: Islamistische wie rechtsextremistische Gewalt –

und das in allen Schattierungen.

