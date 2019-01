Mitteldeutsche Zeitung: zu Waffenlieferungen nach Riad

Oft wird darauf verwiesen, dass Rüstungsverträge

einzuhalten und bei Nichtlieferung deutsche Jobs in Gefahr sind.

Der Versuch, andere Abnehmer für die für Riad gebauten

Patrouillenboote zu finden, zeigt nun, dass dies nicht zwingend der

Fall sein muss. Langfristig jedoch braucht es in Zeiten weltweiter

Konflikte eine neue Rüstungsexportpolitik. Und im Sinne stabiler

Jobs an den Produktionsstandorten auch den Mut und die Chance zum

Umstieg auf zivile Produktion.

