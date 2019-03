Mitteldeutsche Zeitung: zu IS und Staatsbürgerschaft

Man kann auch unliebsamen Deutschen nicht einfach

die Staatsbürgerschaft entziehen und so ihre Rückkehr verhindern. Der

Verlust muss laut Bundesverfassungsgericht vielmehr an eine Handlung

anknüpfen, die der Betroffene vermeiden kann. Deshalb kann die

geplante Regelung nicht rückwirkend gelten. Den aktuellen

IS-Rückkehrern nützt sie also nichts. Auch in Zukunft kann sie nur

für Personen gelten, die noch einen anderen Pass haben. Vor allem

aber hilft das geplante Gesetz an der falschen Stelle. Wenn man

jemandem beweisen kann, dass er für den IS gekämpft hat, dann kann

man ihn auch vor Gericht stellen und ins Gefängnis stecken.

