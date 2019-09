Mitteldeutsche Zeitung: zu Klima und Regierungsflügen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU)

bringen es fertig, fast zeitgleich in zwei verschiedenen Flugzeugen

an die Ostküste der USA zu fliegen. Das ist nicht nur mieses Timing,

sondern auch teuer, klimaschädlich und unsensibel. Wie soll die

Klimawende in Deutschland gelingen, wenn es Beamte im Kanzleramt

nicht schaffen, zwei Regierungsflüge mit nicht einmal einer Handvoll

Kabinettsmitgliedern zusammenzulegen? Aus dem Kanzleramt hieß es

lapidar, man habe die Sache “verpennt”. Der Chefin erweist man damit

einen Bärendienst. Anfang der Woche nimmt Merkel am UN-Klimagipfel

und an einer Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York teil.

Wie soll sie glaubhaft die Vorreiterrolle Deutschlands in Sachen

Klima verkünden, wenn in der Heimat simpelste Dinge in den Mühlen der

Bürokratie stecken bleiben?

