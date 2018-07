Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel und Koalition

Es war die Warnung an CSU-Chef Horst Seehofer und

seine Partei, nicht doch mal eben Zurückweisungen an der Grenze

anzuweisen – wegen sinkender Umfragewerte, aus Trotz oder weil die

Verhandlungen mit Italien über Rücknahmeabkommen zu mühsam sind. Sie

arbeite gut mit allen Ministern zusammen, hat Merkel gesagt. Aber ihr

Vertrauen zu Seehofer und CSU entspricht dem der Mitglieder einer

Wohngemeinschaft, die sich mit Zetteln an der Kühlschranktür

gegenseitig davor warnen, den Himbeerjoghurt wegzuessen. Die

Flüchtlingspolitik ist zwar kein Milchprodukt. Aber wenn Seehofer den

Zettel nicht beachtet, wäre der Hausfrieden in der Koalition genauso

dahin.

