Straubinger Tagblatt: Brexit – Vielleichtüberlegen es sich die Briten am Ende noch mal

Die EU-Seite täte gut daran, Theresa Mays

Angebot nicht von vornherein vom Tisch zu wischen. Einen Kompromiss

über die Form der weiteren Zusammenarbeit nach dem 29. März zu

finden, ist auf dieser Basis durchaus möglich. Die Frage ist dann

ohnehin noch, ob das britische Parlament einem solchen Deal zustimmen

würde. Schon gibt es die ersten Stimmen in der britischen Politik –

auch innerhalb der Konservativen Partei -, die das Patt mit einer

zweiten Volksabstimmung auflösen wollen. Da solle dann geklärt

werden, ob die Briten einem wie auch immer gearteten Vertrag mit der

EU zustimmen oder lieber den ungeregelten Brexit mit allen Folgen auf

sich nehmen. Und wer weiß: Vielleicht überlegen es sich die Briten am

Ende noch mal, ob sie nach all dem Hängen und Würgen nicht lieber

doch ihren Austrittsantrag zurückziehen wollen.

