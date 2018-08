Mitteldeutsche Zeitung: zu Mobbing gegen ausländische Pflegekräfte

Es handelt sich um Folgen eines zutiefst

beschämenden Alltagsrassismus. Schon heute würde ohne Pflegerinnen

und Pfleger aus dem Ausland kein deutsches Altenheim und kein

ambulanter Dienst mehr funktionieren. Die Bundesregierung beziffert

die aktuelle Personallücke in der Altenpflege auf 23 000 Fachkräfte.

In den kommenden Jahren wird die Zahl der Pflegebedürftigen und damit

auch der Bedarf an Personal weiter steigen. Das macht die weitere

Zuwanderung von Fachkräften unabdingbar. Notorische Ausländerfeinde

werden sich davon nicht irritieren lassen. Umso wichtiger ist es,

die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. Strikte Verhaltensregeln

für die Belegschaft, klare Ansagen an Pflegebedürftige und eine

diskriminierungsfreie Arbeitsorganisation sind unabdingbar.

