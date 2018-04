Mitteldeutsche Zeitung: zu neuen Flüchtlingen

Auch in Deutschland ist es alles andere als

populär, noch mehr Menschen Schutz zu gewähren. Die

Flüchtlingspolitik der Kanzlerin – von der Uno hochgelobt – ist

hierzulande hoch umstritten. Merkel und ihr neuer Innenminister

müssen um Verständnis dafür werben, warum es eine humanitäre

Verpflichtung ist, Menschen aufzunehmen, die in den entsetzlichen

Lagern in Libyen wie Sklaven gehalten werden. Sonst kann sich einmal

mehr die AfD die Hände reiben.

