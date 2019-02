Mitteldeutsche Zeitung: zu Orban/Weber

Im politischen Kampf mag einiges an Stillosigkeit

hinnehmbar sein, aber die Parteien und ihre Spitzen sollten Grenzen

kennen. Eine derartige Verunglimpfung anderer darf in keinem

Wahlkampf Platz haben. Weber hat lange genug gewartet. Die Strategie,

Orbans Konservative in der christdemokratischen Parteienfamilie zu

halten, um Einfluss auf sie zu haben, ist nicht aufgegangen. Im

Gegenteil: Der ungarische Premierminister hat dennoch den Umbau

seines Staates, den Abschied von der Rechtsstaatlichkeit und der

Demokratie vorangetrieben.

