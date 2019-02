Mitteldeutsche Zeitung: zu Rüstungsexporten/SPD

Alles gut also? Nicht für die SPD. Die kämpft einmal

mehr um Kurs und Kompass. Während SPD-Chefin Andrea Nahles die reine

Lehre vertritt und ein Aufweichen des Exportstopps ablehnt, pendelt

Außenminister Heiko Maas zwischen europapolitischer Verantwortung und

Parteilinie hin und her. Maas steht damit auf verlorenem Posten. Seit

Wochen arbeitet er an einer Exit-Strategie in der

Saudi-Arabien-Frage, um die ungeduldigen Partner in Europa zu

besänftigen. Ein bisschen Frieden im Jemen – und schon könnte wieder

an Riad geliefert werden, lautet inzwischen sein Credo. Seine Partei

wird ihm das nicht durchgehen lassen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell