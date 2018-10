Mitteldeutsche Zeitung: zu Plastikmüll

Das Know-how ist da: Deutschland hat Pionierarbeit

geleistet. Mit dem Aufbau eines Pfandsystems für

Getränkeverpackungen. Die Rücknahmequote liegt bei fast 100 Prozent –

leere Flaschen machen den größten Anteil des an Stränden gefundenen

Plastikabfalls aus. Zudem wurden hierzulande flächendeckend

Müllverbrennungsanlagen eingerichtet. Sicher, das Verfeuern ist nicht

die ideale Lösung, aber immerhin gerät der Kunststoff so nicht in die

Nahrungskette, und er wird überdies in elektrische Energie

umgewandelt. Hinzu kommen muss eine stärkere Unterstützung

informeller Sammelsysteme, die in Schwellenländern eine große Rolle

spielen. Menschen leben davon, dass sie Plastikmüll sammeln,

sortenrein sortieren und als Sekundärrohstoff verkaufen.

