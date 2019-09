Mitteldeutsche Zeitung: zu Russland Von Presse

Auf der Weltbühne erscheint Putin derzeit stärker

als viele andere, klarer sortiert etwa als der amerikanische

Präsident. Im eigenen Land aber lässt Putins Kraft bereits nach:

ökonomisch, kulturell, emotional. Deshalb wachsen jetzt, in Moskau

ebenso wie in vielen anderen Hauptstädten der Welt, vage Hoffnungen

auf ein neues Russland. Vielleicht nimmt Putin selbst noch wichtige

Korrekturen vor. Der Gefangenenaustausch mit der Ukraine etwa ist die

seit vielen Jahren beste Nachricht aus Moskau. Endlich setzt sich

wieder die Diplomatie alter Schule durch: Natürlich sollte man alles

vereinbaren, was man vereinbaren kann – auch wenn über andere

Punkte Uneinigkeit besteht. Brechen kooperativere neue Zeiten an?

Deutschland jedenfalls darf jetzt nicht abseits stehen. Allzu lange

schon erzählen Deutsche und Russen einander, was alles nicht geht. 30

Jahre nach dem Mauerfall wird es Zeit für ein Umdenken.

