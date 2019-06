Mitteldeutsche Zeitung: zu Sea Watch

Mit Salvinis Lega-Partei in der Regierung driftet

Italien weg von jenen Werten, die Europas Politiker so gern

beschwören. Es sind nicht Leute wie Carola Rackete, die Menschen zur

Flucht bewegen. Es sind Armut, Gewalt und skrupellose

Menschenhändler. Jetzt in diesem Moment treibt gewiss irgendwo vor

Nordafrikas ein Boot mit Notleidenden im Meer. Ohne dass jemand davon

Notiz nähme, weil Rettungsmissionen tabu sind. Die umgehende

Kriminalisierung der Retter und Geretteten soll abschrecken, sie soll

aber auch das schlechte Gewissen des Publikums entlasten. Sterben

lassen ist in Ordnung, aber retten wird bestraft? Das darf Europa

nicht wollen.

