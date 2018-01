Mitteldeutsche Zeitung: zu Sondierung

Vielleicht fühlt sich Angela Merkel ja ein bisschen

so wie in einem Weltraum-Kontrollzentrum: Draußen das Raumschiff auf

der Startrampe, drinnen lange Zahlenkolonnen auf Computern. Fünf,

vier, drei, zwei, eins – und dann mal sehen, ob sie fliegt, die

Rakete mit dem Namen Groko III oder ob sie wegen Reparaturschäden am

Boden bleibt. Viel spricht für Erfolg, aber es gibt eine große

Unbekannte in der Regierungsstartberechnung, etwas, was Merkel nicht

überblicken kann: der Lindner-Faktor. Bei den Jamaika-Verhandlungen

von CDU, CSU, FDP und Grünen war der Lindner-Faktor noch nicht

bekannt, diese Lust am politischen Roulette. Nach vier Wochen

Verhandlungen, quasi in letzter Minute entschied sich die FDP,

beziehungsweise ihr Chef Christian Lindner, zum Ausstieg, vorgeblich

aus sachlich-fachlichen Gründen. Wie sachlich-fachlich die Gründe

tatsächlich waren, zeigte sich, als Lindner jüngst erklärte, eine

Jamaika-Koalition ohne Merkel sei durchaus möglich.

