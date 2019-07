Mitteldeutsche Zeitung: zu SPD-Kandidatenkür

Diesmal ist das Rennen offen. Wichtig ist, dass Roth

und Kampmann nicht auf eine reine Wohlfühl-Kandidatur setzen, sondern

für den Fall ihrer Wahl auch Veränderungen in der Partei ankündigen.

Viele in der SPD werden zustimmen, wenn es darum geht, mehr Vertreter

aus den Kommunen in den Vorstand zu bringen. Aber der Vorschlag, dass

jeder fünfte Listenplatz Persönlichkeiten ohne Parteibuch

offenstehen soll, dürfte noch für Diskussionen sorgen. Dabei wäre

dieser Schritt wichtig.

