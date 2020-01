SPD-Landesfraktionschef Kutschaty sieht Potenzial für sozialliberale Neuauflage in NRW

SPD-Landesfraktionschef Thomas Kutschaty wirbt um die FDP in

Nordrhein-Westfalen. “Warum nicht auch über eine sozialliberale Renaissance

nachdenken? Das könnte großes Potenzial entwickeln”, sagte der Oppositionsführer

im Düsseldorfer Landtag im Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden

“Rheinischen Post” (Montag). Mit den Liberalen, die in NRW mit der CDU regieren,

gebe es Übereinstimmungen in der Schul-, der Integrations-, aber auch in der

Wirtschaftspolitik. “Die Lindner-FDP kann in dieser Form sicher nicht unser

Partner werden, aber mit den Liberalen in NRW sehe ich durchaus

Gemeinsamkeiten”, sagte Kutschaty. Der freiheitliche Gedanke, die Idee starker

Individuen und Bürgerrechte seien in der FDP so weit verbreitet wie in der SPD.

Es gebe genug Ansatzpunkte, wo eine sozialliberale Zusammenarbeit möglich wäre.

Die Widersprüche zwischen SPD und FDP in NRW seien gar nicht so groß. Eine

sozialliberale Koalition gibt es zurzeit in keinem Bundesland. Auch in

Nordrhein-Westfalen würden SPD und FDP gemeinsam einer WDR-Umfrage vom November

zufolge zurzeit keine Mehrheit erreichen. Danach käme die SPD auf 20 Prozent,

die FDP auf acht Prozent. Zu den Chancen einer solchen Verbindung sagte

Kutschaty: “Das werden wir sehen. Das Ganze könnte mehr sein als die Summe

seiner Einzelteile”. Viele Liberale im Land sähen – auch angesichts der Stärke

der Grünen – dass sie sich nicht nur an die CDU ketten könnten, sagte Kutschaty.

