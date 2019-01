Mitteldeutsche Zeitung: zu Steuerschlupflöchern in der EU

Selbst in den EU-Staaten müssen Konzerne die oft

schon niedrigen Sätze gar nicht zahlen. Das Verschieben von Gewinnen

ist dabei nur ein Problem. Legale Schlupflöcher, von den Regierungen

in der Regel als Standortpolitik verkauft, tun ihr Übriges.

Steuerdumping kann nur durch Transparenz bekämpft werden. Dazu muss

öffentlich gemacht werden, welche Umsätze und Gewinne ein Unternehmen

in einem Land macht und welche Steuern dort gezahlt werden. Das würde

den nötigen öffentlichen Druck schaffen.

