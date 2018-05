Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump und Nordkorea

Selten lag die Chance für einen ernsthaften Dialog

mit dem nicht weniger chaotisch agierenden Nordkoreaner so greifbar

auf dem Tisch wie jetzt. Ein Aufatmen ging um die Welt, als beide

Seiten das Spitzentreffen vereinbarten. Es wich allerdings der

Schnappatmung, als Trump den Atomdeal mit dem Iran platzen ließ. Dass

er zur gleichen Zeit Nordkorea für den Abbau seines Atomarsenals eben

jene Sicherheiten versprach, die er dem Iran verweigerte, passte ins

Bild einer kurzsichtig und von Eitelkeiten geprägten Außenpolitik

Trumps. Er tut der Welt damit keinen Gefallen, das muss nicht betont

werden. Dass er sich selbst damit keinen Gefallen tut, sollte ihm

indes schon erklärt werden. Bereits jetzt treibt seine

Iran-Sanktionspolitik die Europäer in Scharen den Chinesen in die

Arme. Ob die US-Wirtschaft die daraus erwachsende Stärke Pekings

aushält, bleibt abzuwarten.

