Mitteldeutsche Zeitung: zu Unwetter auf Mallorca

Im Falle Mallorcas kommt aber noch etwas hinzu, was

die Folgen der Naturgewalten verschlimmerte, und zwar amtliche

Schlamperei: Obwohl das große Flutrisiko in der Unglücksregion

bekannt war, wurde seitens der Behörden nicht genügend unternommen,

um die Menschen zu schützen. Die Bebauungen rückten in den letzten

Jahren immer dichter an jene Wasserläufe heran, in denen sich nach

dem Unwetter große Mengen an Regenwasser sammelten. Wenn die

Bachbetten, wie geschehen, dann überlaufen, strömt das Wasser direkt

ins Dorf und reißt alles mit. Warnungen hat es genug gegeben.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell