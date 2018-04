Mitteldeutsche Zeitung: zu USA-Besuch Merkel

Der US-Präsident steht mit seinem Nein zum

Atomabkommen mit dem Iran kurz davor, einen neuen nuklearen Wettlauf

im Nahen Osten auszulösen. Er hat einen hohen Einsatz im Zoll-Poker

gesetzt, bei dem es nur darum geht, wer weniger verliert. Zwei

Termine stehen im Raum: Der 1. Mai ist entscheidend für die Zölle,

bis Mitte des Monats läuft die Frist zum Atomabkommen. Die Reise von

Merkel erfolgt also in letzter Minute. Trump wird es wohl mit

Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass sich gleich zwei Europäer auf

die Reise machen, um seine Gunst zu gewinnen. Er hat die Rangfolge

der beiden Besuche klargemacht: Dem französischen Präsidenten kam die

Ehre zu, Trumps erster ausländischer Staatsgast zu sein. Macron ist

ein Neuling wie Trump, er verkauft sich als Anti-Establishment und

hat Sinn für pompöse Auftritte. Das hat die Misstrauensbasis

vermindert. Merkel dagegen ist die Regierungschefin, die ihm an

politischer Erfahrung weit voraus ist und außerdem mit seinem

verhassten Vorgänger Barack Obama kumpelte.

