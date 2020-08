Mitteldeutsche Zeitung zu Weißrussland

Die Menschen in Weißrussland haben so nur eine Chance: zivilen Ungehorsam. Darauf setzt die Opposition um Swetlana Tichanowskaja. Die 37-Jährige hat zum friedlichen Dauerprotest aufgerufen und zu Streiks. Reicht das? Wenig spricht dafür. Tichanowskaja selbst musste unter dem Druck des Regimes nach Litauen fliehen. Sie hat sich richtig entschieden. Niemand braucht eine gefolterte Märtyrerin. Was es braucht, ist die Solidarität aller Unterdrückten. Es gibt eine winzige Chance auf Wandel, aber doch eine Chance.

