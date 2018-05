Mitteldeutsche Zeitung: zum Abschuss von MH17

Die russische Seite weist alle Anschuldigungen von

sich. Was nicht wahr sein darf, kann offenbar nicht wahr sein. Genau

das aber ist das größte Problem, und zwar für Russland selbst. Denn

es ist ja nicht so, dass andere Staaten keine Kriegsverbrechen oder

andere Schandtaten begingen. Man denke an die US-Foltergefängnisse im

sogenannten Krieg gegen den Terror. Es gibt aber einen entscheidenden

Unterschied. Während es in Demokratien westlichen Typs ein weit

verzweigtes Kontroll-und-Korrektur-System gibt (NGOs, oppositionelle

Politiker, Journalisten, unabhängige Gerichte usw.), existiert im

Russland des Präsidenten Wladimir Putin ein Netzwerk des Leugnens und

Vertuschens, das alle staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen

durchzieht.

