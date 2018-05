Stuttgarter Nachrichten: zu Daimler:

Der vom Kraftfahrtbundesamt angeordnete Rückruf

des Vito nährt den Verdacht, dass womöglich auch bei anderen Modellen

geschummelt wurde. Dies kratzt am Image der Nobelmarke. Daimler kommt

zunehmend in Erklärungsnot. Schon seit längerem ermittelt die

Stuttgarter Staatsanwaltschaft, ob es Betrügereien bei mehreren

Modellen gegeben hat. Vor einem Jahr gab es deshalb eine große

Razzia. In den USA verlangen Bundes- und Landesbehörden Auskunft

über Test- und Messverfahren. Hinzu kommt eine Sammelklage von

US-Kunden, die Schadenersatz verlangen. Sollte sich beweisen lassen,

dass bei Daimler systematisch betrogen wurde, könnten Milliarden für

Bußgelder und Schadenersatz fällig werden. Dies zeigt die Brisanz,

die in den Vorwürfen des Kraftfahrtbundesamts steckt.

