Mitteldeutsche Zeitung: zum Blitzer-Marathon

Der Blitzer-Tag ist vorüber, das Problem besteht

fort. Überhöhte Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen für

schwere Unfälle und die Gefährdung von Menschen. Das wird ein

Schwerpunkt-Kontrolltag nicht ändern. Der spielt eher jenen

argumentativ in die Hände, die so etwas für Aktionismus halten. Dem

ist leider wenig entgegenzusetzen. Die Frage dann aber ist: Wie ist

Raserei dauerhaft beizukommen? Tatsächlich nämlich liegt das Niveau

der Strafen für überhöhte Geschwindigkeit in Deutschland zum Teil

deutlich unter dem in anderen europäischen Staaten. Die Frage der

dauerhaften Erziehung zu Tempo-Disziplin geschieht andernorts durch

wesentlich tiefere Griffe in den Geldbeutel – in extremen Fällen bis

hin zur Beschlagnahme des Fahrzeuges.

