Mitteldeutsche Zeitung: zum BND

Wer glaubt, ein Auslandsgeheimdienst mit 6 000

Mitarbeitern, der bald – jedenfalls gemessen an der Investitionshöhe

– in das größte öffentliche Bauwerk der bundesdeutschen Geschichte

umzieht, ließe sich an die Kette legen, der irrt gewaltig. Der

Bundesnachrichtendienst ist vielmehr nicht nur, aber auch dazu da,

Regeln zu verletzen und Gesetze zu brechen. Daran wird sich nichts

ändern.

