Allg. Zeitung Mainz: Kein Spektakel / Kommentar zum Kandel-Prozess / Von Reinhard Breidenbach

Ein Strafprozess nach deutschem Recht ist eine sehr

formalisierte Sache. Das ist äußerst sinnvoll. Alleine der Richter

leitet den Prozess. Emotionen sind menschlich, aber Spektakel wie in

amerikanischen Gerichtssälen oder Redeschlachten sind nicht

vorgesehen und finden auch recht selten statt. Das Gericht hat die

Aufgabe, mit seinem Urteil Gerechtigkeit herbeizuführen und damit

Rechtsfrieden zu schaffen, so gut es eben geht. Es hat keinesfalls

die Aufgabe, Rache zu üben für den Tod eines Opfers. Politische

Aspekte, wie etwa das Flüchtlingsthema, haben bei der Rechtsfindung

nur dann etwas zu suchen, wenn sie für die individuelle Schuld des

Angeklagten bedeutsam sind. Dass Menschen über einen Kriminalfall

heftig politisch debattieren oder auf der Straße demonstrieren, ist

in den meisten Fällen nachvollziehbar und, wenn der gesetzliche

Rahmen eingehalten wird, statthaft. Ein Gericht darf sich davon

überhaupt nicht, in keiner Richtung, beeinflussen lassen. Vor Gericht

ist jeder Fall anders, insofern verbieten sich auch Vergleiche und

Prognosen der Fälle Mia (Kandel) und Susanna (Wiesbaden). Eines aber

wird in beiden Fällen einmal mehr schmerzlich bewusst: Wie sollte es

erträglich sein, dass ein Heranwachsender zwischen 18 und 21, selbst

wenn er zur Tatzeit, wie es das Gesetz formuliert, nach seiner

sittlichen und geistigen Entwicklung einem Jugendlichen gleichstand,

nach Jugendrecht für einen Mord mit nur zehn Jahren Haft davonkommt?

Die Frage ist wie von selbst verknüpft mit der Tatsache, dass für

einen erwachsenen Mörder „lebenslänglich“ faktisch sehr oft nur „15

Jahre“ bedeutet.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Wolfgang Bürkle

Newsmanager

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell