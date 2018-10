Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Für London ist eine Mitgliedschaft in einer

Zollunion mit der EU undenkbar. Ebenso inakzeptabel erscheint den

Briten der Verbleib Nordirlands im EU-Binnenmarkt, weil die

Verlagerung der Grenze in die Irische See einer Spaltung Britanniens

gleichkäme. Die verunsicherte EU sieht im Brexit eine Chance,

endlich Stärke zu zeigen. Fortschritte sind vom Gipfel am Mittwoch

nicht zu erwarten. Im Sinne der Schadensbegrenzung sollte sich aber

die Einsicht durchsetzen, dass der Brexit nicht gegeneinander,

sondern nur miteinander zu bewältigen ist.

