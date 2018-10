Mitteldeutsche Zeitung: zum italienischen Staatshaushalt

Rom will die Wirtschaft durch Investitionen

ankurbeln, um damit Jobs zu schaffen, die wiederum Steuern und

Abgaben abwerfen. So könne der Schuldenberg von 130 Prozent der

Jahreswirtschaftsleistung dann in den nächsten drei Jahren verringert

werden. Die Rechnung klingt plausibel, ist sie aber nicht. Weil das

Bündnis aus Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung nicht in die

Wirtschaft investiert, sondern in soziale Wohltaten. Die tun zwar den

Empfängern gut, bringen aber keine Jobs, kurbeln keine Nachfrage an,

sondern versickern. Brüssel wird dies kritisieren, will es sich mit

Rom aber nicht verscherzen. Fazit: Der Kontrollmechanismus ist ad

absurdum geführt. Und es steht eine neue Finanzkrise im Raum.

