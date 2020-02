Mitteldeutsche Zeitung zum Coronavirus

Die Coronaviren sind deshalb so gefährlich, weil sie länger im

Umlauf sind, bevor sie sich bemerkbar machen und weil man sich gegen sie –

anders als gegen Grippeviren – nicht durch eine Impfung schützen kann. Deshalb

ist in diesen Tagen, in denen Krankheiten, die durch Tröpfchen übertragen

werden, mehr Achtsamkeit in Sachen Hygiene gefragt. Beispielsweise sollte sich

jeder öfter mal die Hände waschen. Und gründlicher als sonst dabei zu Werke

gehen. So mancher Händedruck kann auch vermieden werden. Covid-19 soll nicht

kleingeredet werden. Sicher geht davon eine Gefahr aus. Doch es sollten die

Relationen gewahrt bleiben. Die Grippe stellt derzeit wohl die größere

Gefahr dar.

