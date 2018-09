Mitteldeutsche Zeitung: zum Fall Skripal

In Wirklichkeit wissen die britischen Behörden gut,

dass sie keinen Zugriff auf die mutmaßlichen Täter bekommen werden.

Den Ermittlungen zufolge sind die russischen Agenten kurz vor dem

Anschlag eingeflogen und kurz darauf wieder ausgereist. Sie befinden

sich nun in Russland, und der Kreml kennt sie angeblich nicht. Und er

wird sich im Fall Skripal nicht anders verhalten als 2006 nach dem

Mord an Ex-KGB-Mann Alexander Litwinenko. Der Hauptverdächtige

Andrej Lugowoi wurde 2007 in die Staatsduma gewählt und von Präsident

Wladimir Putin später mit einem Orden ausgezeichnet.

