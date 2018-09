Mitteldeutsche Zeitung: zuÖkoenergie-Flaute im Sommer

Seit Jahren werden immer mehr Wind- und Solarparks

in die Landschaft gestellt. Die Betreiber bekommen für den erzeugten

Strom auskömmliche Vergütungen. Dass ihre Anlagen bei Windstille

oder Dunkelheit nicht laufen, kann ihnen in Bezug auf die

Versorgungssicherheit egal sein, denn dafür sind andere

verantwortlich. Das führt dazu, dass die Stromkunden inzwischen für

zwei Erzeugersysteme zahlen: die erneuerbare Energien und einen

konventionellen Kraftwerkspark, der einspringt, wenn die Sonne nicht

scheint oder der Wind nicht weht. Durch den Bau riesiger

Stromleitungen quer durch Deutschland soll das System der

Großanlagen aufrecht erhalten werden. Doch so sollte die künftige

Energiewelt nicht aussehen.

