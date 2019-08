Mitteldeutsche Zeitung: zum Kampf gegen steigende Mieten

Der Druck droht so stark zu werden, dass Mieter

freiwillig auf ihre Mietpreisbremsen-Rechte verzichten. Für Neubauten

gelten die Bestimmungen sowieso nicht. Wer Reichen-Ghettos also

verhindern und lebenswerte Städte mit bezahlbaren Mieten für alle

haben will, muss mehr tun: Neu bauen, das Angebot an Wohnraum massiv

vergrößern, und zwar auf intelligente Art und Weise. Neue Wohngebiete

müssen mit viel Sorgfalt entwickelt werden, um Banlieues nach

französischem Muster zu verhindern. Das bedeutet vor allem, dass die

Infrastruktur – von der Kita bis zum Radweg – mitwachsen muss. Mit

der jetzt beschlossenen und längst überfälligen Umwandlung von

Flächen der Deutschen Bahn in Wohngebiete ist es jedenfalls bei

weitem nicht getan.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell