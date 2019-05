Mitteldeutsche Zeitung: zur Bafög-Erhöhung

Der grundlegende Fehler im System ist lange nicht

behoben: Bildung ist zu eng an die soziale Herkunft gekoppelt. In den

Statistiken der OECD ließen sich hier zwar zuletzt leichte

Verbesserungen erkennen, der bittere Befund war dennoch: Nur knapp 15

Prozent der Erwachsenen mit Eltern ohne Abitur erreichen in

Deutschland ein Hochschulstudium – deutlich unter dem Durchschnitt

der OECD-Länder. Das ist nicht nur ungerecht. Wir können uns eine

solche Schieflage schlicht nicht leisten. Jungen Menschen

Bildungschancen vorzuenthalten, ist fahrlässig. Und es ist dumm.

