neues deutschland: Kommentar zum Verbot des»Kinderkopftuchs« in Österreich: Stigma statt Integration

Kommentar zum Verbot des»Kinderkopftuchs« in Österreich: Stigma statt Integration

Der Trend ist auch an deutschen Schulen zu

beobachten: Die Zahl der Erstklässlerinnen, die im Unterricht ein

Kopftuch tragen, wächst. Dies, obwohl selbst konservative Imame

meinen, dass Mädchen es erst aufsetzen sollten, wenn sie in die

Pubertät kommen. Aus freien Stücken entscheiden sich aber auch

Teenager häufig nicht für das Kopftuch.

Ein Verbot des »Kinderkopftuchs«, wie es die rechtskonservative

Koalition in Österreich jetzt beschlossen hat, stärkt Mädchen jedoch

nicht. Im Gegenteil: Es vertieft die Gräben zwischen islamophober

Mehrheitsgesellschaft und konservativen Muslimen. Und es fördert

Radikalisierungstendenzen bei letzteren. Denn das Verbot richtet sich

ausdrücklich nicht gegen Kleidungsstücke, die die Zugehörigkeit zu

anderen Glaubensgemeinschaften symbolisieren. Zudem sind

Bildungseinrichtungen in Österreich, anders als etwa in Frankreich,

eben nicht generell eine religionsfreie Zone.

Weil das auch in der Bundesrepublik so ist, wäre ein

Kopftuchverbot, wie es die Organisation Terre des Femmes sogar bis

zur Volljährigkeit fordert, ähnlich verheerend wie im Nachbarland.

Denn in vielen Bundesländern zieren christliche Kreuze die

Klassenräume, und es gibt Religionsunterricht, aber meist nur

christlichen. Solange Schulen nicht weltanschaulich neutrales Terrain

sind, würde jedes Kopftuchverbot Ausgrenzung, Stigmatisierung und

damit die von Politikern beklagte Bildung von Parallelgesellschaften

fördern.

