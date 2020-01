Mitteldeutsche Zeitung zur Bonpflicht

Denn es hat einen Sinn, dass ab sofort jeder Umsatz (auch der

kleinste beim Bäcker) lückenlos dokumentiert werden soll. Das Schummeln gegen

die Staatskasse – das es in der Wirtschaft immer gab – soll stärker

unterbunden werden. Das geht nur mit strengen Regeln. Offensichtlich waren

diese bisher so locker, dass dem Staat durch Bilanztricks Milliarden an

Steuereinnahmen fehlen. Das zu ändern liegt auch im Interesse der Wirtschaft.

Denn nur im fairen Wettbewerb kann sich der beste Anbieter durchsetzen, nur im

fairen Wettbewerb geht es tatsächlich um Leistung.

