Mitteldeutsche Zeitung: zur Maklercourtage

wer seine Traumwohnung in seiner Traumlage nach

Jahren des Suchens endlich findet, der nimmt das in Kauf. Mehr oder

weniger freiwillig. Und ohne sich dabei zu weit aus dem Fenster zu

lehnen, kann für die Zukunft getrost vermutet werden: Das wird auch

bei Anwendung des Bestellerprinzips auf den Kaufbereich so bleiben.

Denn wie soll realistisch verhindert werden, dass die fällige

Courtage zum verdeckten, nicht ausgewiesenen Teil des Kaufpreises

wird? Das Problem dabei aber ist: Der Käufer zahlt der Käufer nicht

nur die Vermittlungsgebühr, sondern auch Grunderwerbssteuer auf den

höheren Kaufpreis. Das wiederum freut auch den Staat

