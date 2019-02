Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Entlastung von Immobilienkäufern

Der Ansatz von Bundesjustizministerin Katarina

Barleys ist vernünftig: Wer bestellt, bezahlt. Das ist ein normales

Prinzip in der Marktwirtschaft. Natürlich lässt sich auch mit

Bußgeldern nicht verhindern, dass einige Verkäufer und Makler

versuchen werden, Regeln mit Tricks zu umgehen. Weil Verkäufer aber

davon ausgehen müssen, dass sie zumindest auf einem Teil der

Maklercourtage sitzenbleiben, werden sie mehr Wert auf eine

hochwertige Dienstleistung und einen angemessenen Preis dafür legen.

Das wird den Wettbewerb in der Makler-Branche anheizen und am Ende

allen nützen: Verkäufern, Käufern und auch Vermittlern, die ihre

Kunden ernst nehmen und nicht nur aufs schnelle Geld aus sind.

