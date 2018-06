Mitteldeutsche Zeitung: zur Politik der CSU

Sie wendet all ihre Energie dafür auf, die

Anti-Flüchtlingspartei zu sein. Schäden am gemeinsamen Bündnis mit

der CDU, an Europa und an ihrem Ruf als seriöse Volkspartei nimmt sie

dabei als Kollateralschaden in Kauf. Das allerdings wird sich

spätestens dann rächen, wenn andere Themen – zumindest auch – die

Agenda bestimmen. Denn wie es einer Ein-Themen-Partei ergeht, wenn

ihr Thema nicht mehr greift, zeigt die FDP nach 2009: Jahrelang hatte

sie allein mit dem Ruf nach Steuersenkungen gepunktet. Nachdem sie da

wenig vorzeigen konnte, erlebte sie den tiefsten denkbaren Absturz –

und flog vier Jahre später ganz aus dem Bundestag.

